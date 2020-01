Kas toorjuustu tohib sügavkülmutada?

Piimatoodete külmutamise osas on asjalood paraku keerulised, kuigi on samme, mida sa saad teha, et värskust kauem säilitada, õpetab Popsugar. Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeerium (USDA) ei soovita toorjuustu mitmetel põhjustel sügavkülmutada.

USDA sõnul püsib lahtine toorjuustupakend külmikus kaks nädalat, kuid seda ei soovitata sügavkülmutada. See muidugi ei tähenda, et sa tehniliselt seda teha ei tohiks. Kui pakend on avamata, võid selle sügavkülma pista – peaasi, et õhk pole juustuni pääsenud.

Purdue ülikoolis on tehtud katseid ning selgus, et sügavkülmutatud toorjuust muutub pärast üles soojendamist tükiliseks ja teraliseks. Põhjuseks on juustu kõrge veesisaldus, mistõttu tekivad jääkristallid. Niisiis: kuigi toorjuustu võib sügavkülmutada, ei pruugi sa seda tahta teha, kuna muutub juustu konsistents.