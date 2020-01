Arstid hoiatavad järjekordse napaka ilutrendi eest

Metro toob välja mõned kanalid, kus erinevaid kodustest vahenditest kokku keeratud pastasid juustesse määrida soovitatakse, nagu näiteks HairGuard ja CandyApple Momo. Juuksesiirdekirurg dr Bessam Farjo hoiatab, et inimesed riskivad vigastustega, kuid neid nõuandeid järgida püüavad. «On väga ebatõenäoline, et keegi seda proovides tulemusi näeb, kuid nahaärrituse oht on suur, sellele võib järgneda põletik ning juuksekadu,» ütleb dr Farjo.

Dermatoloog dr Sharon Wong nõustub. «Tšillide aktiivne toimeaine on kaptsaitsiin ja on teada, et see on antioksüdant ja sel on põletikuvastane toime, kuid juuste kasvu soodustamise tõendid on minimaalsed,» selgitab ta. «Tšilli hõõrumine ükskõik mis kujul otse peanahale põhjustab põletustunnet, ülitundlikkust ja kontaktdermatiiti, mis võib kaasnähuna tuua kaasa juuksekao.»