Põnev sihtkoht seksisõbrast turistile ehk vanade vibraatorite kodu

Juba klassikaliste kreeka ja rooma kultuuride ajast on erinevad arstiteaduse pioneerid kirjutanud paljudest naistel esinevatest haigussümptomitest, mida tihti kutsuti koondnimetusega «hüsteeria», ning soovitanud nende ravimiseks kutsuda esile «hüsteerilisi paroksüsme», maakeeli orgasme.

Videos nähtava muuseumi eksponaadid on kokku kogutud ühte tuppa ning kõige vanem museaal nende kogus pärineb 19. sajandi lõpust. Kõige nooremad näitusel olevad seadeldised on aga loodud umbes 50 aastat tagasi ehk 1970ndatel.

Klipis räägib nii hüsteeriast kui vibraatorite ajaloost lühidalt muuseumi kuraator, dr Carol Queen, kes vastab ka erinevatele küsimustele, mida seoses muuseumiga on tihti küsitud. Lisaks tutvustab ta nende vastuste raames väga värvikalt ka mitmeid eksponaate, millest paljusid vaadates ei ütleks küll, et tegemist on vibraatori otstarvet täitvate masinavärkidega.