Seksikad emmed ⟩ Rippuvad rinnad ja lodev keha, aga seks on parem kui iial varem

Jagame teile Iltalehti vahendusel naiste lugusid, kuidas on laste saamine nende seksuaalelu mõjutanud. Naiste kehad on peale laste saamist küll korralikult muutunud, aga sellegipoolest pole armusuhe kannatada saanud ja osatud endaga rahu teha.

Siin on naiste lood:

«Ma ei tundnud end enne laste saamist, ega ka peale seda seksikana. Mulle on lisandunud kümme kilo, millest viis üleliigsed. Rinnad ripuvad ja kogu keha on ümar, aga siiski: seks on parem, kui kunagi varem. Teeme seda harvem kui varem (kord nädalas), aga see on lõbus, flirtiv ja kirglik. See erineb täiesti sellest, mis enne lapsi oli. Keha läks käest, aga sain asemele hea seksi, et oleksin õnnelikum,» Niina

«Alguses tundsin end ebakindlalt. Kartsin kehas toimuvaid muutuseid, aga peale esimese lapse saamist taastus keha täielikult. Algul sundisin end trenni minema, kuigi olin surmväsinud. Peale teise lapse saamist olin enda vastu armulisem, tundsin, et olen piisavalt hea ja kaunis, kuna hoolitsesin oma vajaduste ja tervise eest.

Maailm on nii palju muutunud. Tänasel päeval treenin tervise ja heaolu nimel, mitte välimuse. Seepärast see ongi palju lõbusam! Olen lõpuks end leidnud ja mees on jätkuvalt mu järgi pöörane. Ehkki libiido ei ole enam sarnane noorukieale, teeb see enesetundele ja paarisuhtele head,» Nuka

«Peale kahe lapse saamist tunnen end väikeste rindade ja kõhuvoldikestega üsna seksikalt. Leidsin enesekindluse alles peale neljakümnendaid (lapsed on 14 ja 17) ja olen endasse armunud. Meeskallim on 50 ja näeb äärmiselt kuum välja. Nooruslik meel, huumor, mängulisus ja hea seks tekitabki seksika enesetunde. Kui pead välisest heaolust ja olemusest hoolt, tunned ka seesmiselt end paremini,» Joanna

«Niipea, kui see oli lubatud, hakkasin peale lapse sündi kohe trenni tegema. Isegi, kui olin lapsega niisama kodus, sättisin end ikkagi üles. Mu laps oli alla aastane, kui lasin endale silikoonid panna, sest tundsin, et olen need välja teeninud. Treenin endiselt ja hoolitsen enda eest. Miks emad ei võiks head välja näha? Mehele ka meeldib ja abielu õitseb,» kirjeldab tundmatuks jääda sooviv naine.

«Kolm rasedust ja imetamine oma jälje jätnud. Ülekaalu pole lisandunud ja olen endiselt samade parameetritega. Söön tervislikult ja treenin regulaarselt. Kõht on suhteliselt muutumatu, rindadest rääkimata. Vaatamata keskkonnasurvele pole ma valmis kunstrindasid panema, sest soovin välimusekriisi muudmoodi läbi teha ja iseendaga rahu sõlmida.