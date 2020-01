Saladuslik puuvili, mis muudab kuivad kannad võluväel siidiseks

See loodusest pärinev toode on iga kell parem, kui mõni poeriiuli kallis kreem. See salapärane puuvili on sidrun! Sidrunilt tuleb eemaldada koor ja ööseks kandadele panna.

Miks just sidrun?

Sidrun sisaldab teadupärast palju sidrunhapet, millel on niisutav toime ja stimuleerib uute rakkude kasvu. Kannal olevad naharakud on surnud, aga nende alla tekivad juba uued rakud, mis peavad palju vaeva nägema, et vanast kihist läbi pääseda.

Sidrunikoor on suurepärane valik, kuna aitab surnud naharakkudest lahti saada, aga sobib ka teisteks ilurituaalideks.

Tee nii:

Lõika sidrun pooleks ja pigista mahl välja. Aseta mõlemad tühjakspigistatud sidrunikoored kandadele, millele tõmba puhtad sokid peale.

Seejärel võid minna magama ja hommikuks on sul pehmed ja mõnusad kannad. Korda seda protseduuri siis, kui ise soovid ja võid sama sidrunikoort kasutada mitu korda järjest.

Lisaks on hea omada teavet, et sidrunikoor aitab vähendada põletikku ja leevendab valu. Samuti puhastab see nahka, hoiab ära akne ja isegi kortude tekkimise.