Pilk peale: mida sulle viieaastase tüdruku joonistatud ohakas meenutab?

Nimelt otsustas Aila, et soovib oma õpetajale head meelt valmistada, joonistades talle ilusa pildi ohakast. Esmalt joonistas ta varre, seejärel lisas kaks ümarat lehte ning viimasena kinnitas sellele paberist õie.

Kui Aila ema Mairi Orchardson tütre tehtud pilti nägi, siis puhkes ta südamest naerma. Seda seetõttu, et Mairile meenutas tütre joonistatud ohakas hoopis hiiglaslikku peenist.

«Ailal ei ole õnneks õrna aimugi, mida tema joonistus tegelikult meenutab. Minu arust on see äärmiselt naljakas,» ütles tüdruku ema Mairi. «Ta on väga loov ning armastab joonistada. Tegelikult teeb ta alatasa oma õpetajatele kingitusi,» lisas naine.