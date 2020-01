video ⟩ Keskealine isa üritab teha järgi tütre võimlemistrikke

Paljud keskealised mehed hoiavad trennisaalist kaarega eemale, kuid see tore isa on otsustanud oma tütrega koos trenni teha. Väike võimleja näitab ette imelisi trikke, mis nõuavad painduvust, tasakaalu ja julgust ning tema isa, kes pole kaugeltki gümnast üritab neid oma oskusi mängu pannes järgi teha. Videosse võetud tulemused on südantsoojendavad ja humoorikad, tekitades nii mõnelgi korral kahtluse, et kas nüüd murrab see isa oma kaela või mitte?