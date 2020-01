250 sõidutundi teinud naine väidab, et läbis sõidueksami tänu banaanidele

25-aastane naine sõi enne eksamit ära kolm banaani ning eksami läbis veatult. «See kõlab naeruväärselt, kuid ma olen kindel, et läbisin eksami, sest sõin banaani või kolm. Seda soovitas mulle sõber ja küsisin sõiduõpetajalt, kas asjal on tõepõhi all.»

Sõiduõpetaja sõnas, et seda küsitakse temalt sageli ning kui sa ei oska ikka sõita, siis ei aita sind ka ükski banaan. Ometi soovitavat mitmed õpetajad eksamipäeval banaane süüa, kuna see aitab närve rahustada.

«Sellest mulle piisas. Ma lootsin, et tänu sellele maagilisele puuviljale ei pea ma enam kunagi eksamiõudust kogema. Ma ei ole aga kindel, kas asi on selles, et ma sõin kolm banaani või tõsiasjas, et ma uskusin oma salaretsepti – igal juhul see töötas,» vahendab Metro õnneliku Katie sõnu.