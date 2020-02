Armastus on õhus... Või on see lihtsalt atsetoon? Millised iganes on sinu tunded seoses valentinipäevaga, sa pead tunnistama - need maniküüriideed on liiga ilusad ja armsad, et neid lihtsalt ignoreerida. Pilk peale kaheteistkümnele maniküürile, mis on inspireeritud sellest armunute päevast.