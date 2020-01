Leiad omale juba sel aastal kallima, kui järgid neid konkreetseid juhiseid

Igatsed oma ellu armastust ja soovid temaga koos olla juba sel aastal? Kõik on võimalik, kui sa meie nõuandeid kuulda võtad. Nagu iga asja puhul ikka, võib ka armastuse leidmine võtta veidike aega ja harjumist.

Siin on vajalikud nõuanded, mis aitavad kallima leidmisele kaasa:

Kõigepealt hoolitse enda eest

Kui tunned end hästi, on lihtsam olla avatud ja emotsionaalselt kättesaadav. Tutvusmisspetsialist Elsa Moreck ütleb: «Kui soovid enda tingimustele vastavat kaaslast leida, tuleb veenduda, et sa ka ise nendele nõuetele vastaksid.» Mida paremini end tunned, seda tõenäolisemalt leiad kaaslase, kes on sama energeetikaga.

Ole aktiivne nii internetimaailmas kui väljaspool seda

Kohtingutel käimine võtab aega, aga see on oluline protsess. Tasub olla aktiivne nii kohtingurakendustes kui sotsiaalmeedias, aga ka väljaspool veebi. Külasta huvitavaid seltskonnaüritusi, samas hoia asju tasakaalus, et mitte liialt aega raisata. Kui kallimat ei leia, siis uusi sõpru saad kindlasti juurde.

Lase lahti inimestest, kes su ellu kuidagi ei panusta

Võta iga päev hetk ja visualiseeri oma soovitud suhet. Milline see suhe välja näeb? Millise tunde see tekitab? Mõtle hoolega, kas see inimene, keda praegu mõttes kinni hoiad, võiks sulle sellist tunnet pakkuda? Kui vastus on ei, lõpeta kahtlused ja liigu elus edasi.

Loobu nimekirjadest

Loomulikult on hea üles kirjutada, millist partnerit ja suhet soovid. Tegelikult soovitatakse igasugused nimekirjad minema visata, sest kunagi ei tea ette, milliseid järelandmisi oleme nõus mõne teise omaduse tõttu tegema. Kõige tähtsam on see, et omavaheline keemia oleks olemas ja ülejäänu osas võiks lihtsalt avatud suhtumist hoida.

Jaata elu rohkem

Üsna lihtne on kohtingukutsetele eitavalt vastata – see tuleb lihtsamini suust välja, ilma, et peaks asja üle järgi mõtlema. Mis oleks, kui proovid elu rohkem jaatada ja olla avatud rohkematele võimalustele?

Viibi rohkem inimeste keskel

Uute inimestega tutvumiseks peaksid rohkem aega inimeste keskel veetma. Kui su töö on paindlik, mine vahelduseks kohvikusse kuuma aurava tassi taha tööd tegema. Kui töötad kodus, liitu spordiklubiga ja hakka trennis käima, sest seal kohtad igasuguseid huvitavaid inimesi.

Sellised väikesed muudatused aitavad luua rohkemaid võimalusi kaaslase leidmiseks.

Ole iseenda keskmes

«Kõige võimsam nõuanne, mida ma oma klientidele annan, on oma elus kohal olla – harjuta iseenda keskmes olemist igal hetkel,» ütleb kogenud terapeut Amanda Stemen. Kui oled iseendaga üheks saanud, tulevad ka teised mõnusad võimalused kergemini sinuni.

Hoia positiivset suhtumist

Ärgu mineviku ebaõnnestumised segagu sinu tulevikuvõimalusi. Oluline on säilitada positiivset ja lootusrikast suhtumist. Negatiivsus ja ohvrimeelsus kumab potensiaalsele partnerile kohe silma ja ta pöörab kannapealt ringi ning kaob seitsme tuule poole.

Hoia suhtumist, et see, mida minevikus kogesid, ei kordu enam eal. Visualiseeri, et su prints valgel hobusel on nurga taga ja et sa ei jõua ta nägemist ära oodata.

Jälgi kasvõi peeglist, milliseks su nägu muutub, kui tuled madalseisust välja ja manad näole sooja naeratuse.