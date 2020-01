Salajased märgid ⟩ Vene vanarahva uskumused, mis ennustavad peatset rasedust

Krasotka toob välja, millised on need märgid, mis ennustavad rasedust.

Loomade tähelepanu

Kui sa järsku hakkad märkama kõikjal hüljatud loomi või jõuab mõni suisa su trepilävele, siis ennustavat see pere suurenemist – aga ainult juhul, kui sa looma eest hästi hoolt kannad. On vist ütlematagi oluline viia kodutu loom veterinaari juurde kontrolliks.

Viigipuu

Vene rahvatarkus soovitab muretseda koju viigipuu. Miks, see pole selge. Öeldakse, et kui keegi sulle viigipuu kingib ja see hästi kasvab ning õilmitseb, võib peagi rasedust oodata. Kui see aga närbub, tähendab see, et sa pole veel valmis kellegi eest hoolt kandma.

Pajuvitsad

Ebausu kohaselt tuleb eriti kasuks, kui tood palmipuude pühal kirikust koju pajuvitsu ja paned need padja alla. Ka tasub kodus pajuvitsad vaasi panna ning kimbuke kuhugi riputada. Muide, pajuvitsaga on seotud veel üks ebausk: kui kedagi vitsaga puudutada ja talle head soovida, läheb soov täide. Muidugi on aga parem inimesi ilma hoiatamata mitte vitsaga peksta, isegi kui sul on head kavatsused.

Pärlid

See on natuke keerukam märk. Kui sulle ei meeldi pärlid ja su lähedased teavad seda, siis see ei kehti sinu kohta. Kuid öeldakse, et pärlikee kingituseks saamine on märk rasedusest. Kingitus peab aga olema lihtsalt kingitus, see tähendab spontaanne, üllatusena tulnud. Kui sa seda küsid, siis see ei tööta.

Unenäod rasedusest

Venemaal usutakse ka, et kui naine näeb unes elusat kala, siis tähendab see peatset perelisa. Tingimuseks aga on, et kala peab olema elus – mereandide söömine unes ei lähe arvesse.

Kuidas kiiremini rasedaks jääda?

Selle kohta on vanarahval küllaldaselt erinevaid uskumusi. Väidetavalt aitavad järgmised ebausud:

- istu toolil, kus istub tavaliselt rase kolleeg;

- joo tema tassist või varasta tema taldrikult toitu;

- paita raseda naise kõhtu (NB! Ära tee seda ilma rasedalt naiselt luba küsimata!)

- kanna raseda naise särki;

- laena tühja vankrit ja mine sellega jalutama;

- külasta pühakohti;

- söö kolm õienuppu viljapuult, mis on esimest korda õitsenud;

- tee heategusid, et ümbritseda end positiivse energiaga.