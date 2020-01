Naiste armastatud igapäevane kaaslane on räpasem kui vetsupott

Sakslaste tehtud uuringus selgus, et enamik käekotte sisaldab vaid ruutsentimeetrise pinna peale 10 000 erinevat bakterit. See on õõvastav suur kogus ja tähendab, et käekoti sisu võib olla räpasem, kui keskmine tualetpott ja viimaseid puhastatakse enamasti igapäevaselt.