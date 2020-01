Naiste armastatud aksessuaar on räpasem kui vetsupott

Sakslaste uuringust selgus, et enamikus käekottides leidub lausa ruutsentimeetrise pinna peale 10 000 erinevat bakterit. See tähendab, et su käekoti sisu võib olla räpasem kui keskmine tualetipott, ja seda puhastatakse enamasti iga päev.

«See pole üllatav, sest meie käed on baktereid täis,» ütleb puhastusettevõtte juht Roxanna Pelka. «Uuringud on näidanud, et käe küljes elutseb 4700 erinevat bakterit. Meie käed puudutavad kõike, mis kotis on, ja nii need bakterid meie peale satuvadki,» lisab ta.