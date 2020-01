Kevadsuvine kingamood: mõni mudel su kapis juba kindlasti on!

Kui oled kummikutest ja villastest sokkidest väsinud, siis nüüd on viimane aeg hakata mõtlema kingadele. Uuel aastal on viimaks troonilt tõugatud eelmiste aastate favoriit, paksu tallaga tossud. See kevad toob taas tänavatele aastatetagused trendid, seega vaata kingakapi tagumine ots läbi, ehk on aeg need uuesti päikese kätte tuua!