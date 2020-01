Naised avaldavad, milline on olnud nende halvim peigmees

Alice: «Minu oma oli itimees, kellega käisin kohtamas 21-aastasena. Ma arvasin tegelikult juba varem, et ta on imelik, seega oli see «geniaalne» idee temaga kohtingule minna. Nii, aga kust alustada? Näiteks viskas ta tülitsedes toru hargile. Kes teeb nii? Kas me oleme algkoolis?

Vihastades hakkas ta sageli seina taguma ja ühel korral haaras ta isegi mu käe ning pigistas seda hästi kõvasti. Ta teenis minust neli korda rohkem, kuid välja minnes ei pakkunud ta mitte kordagi, et võiks minu eest maksta. Ta kritiseeris seriaale ja filme, mida mulle meeldis vaadata (mühaklikul, mitte narrival viisil). Kui me olime mõned kuud kohtamas käinud, siis ütles ta mulle, et ma olen kaalus juurde võtnud.

Pidevalt solvas ta mu riietust ja isegi lahku läksime pärast tüli, mis tekkis seetõttu, et ma kandsin kampsunit, mida ta vihkas. Mis veel... Ta üritas vältida minu perekonnaga pühade veetmist ja tahtis alati oma perega olla. Ta seisis alati minu venna eest, ükskõik mida too tegi. Olgu öeldud, et minu vend on narkomaan. Ja viimane piisk karikasse: ta ei tutvustanud mind oma emale ega vennale.»

Megan: «Minu halvim poiss-sõber oli kutt, kellega olime kunagi tegelikult väga head sõbrad. Ta anus, et temaga kohtingule läheksin ja lõpuks nõustusin. Paraku oli ta peigmehena kohutav. Väga jahe, aga samas ka nõudlik ja kritiseeriv. Me läksime lahku pärast seda, kui ma nägin e-maili, mille ta minu kohta kirjutanud oli (ta jättis oma e-maili minu arvutis lahti). Ta oli oma sõbrale kirjutanud, et tema tüdruksõber (ehk siis mina) ei oska riides käia, tal on kole soeng, ta sööb rämpsu ja ta ei taha mitte kunagi seksida. Vahemärkusena nii palju, et ta pidas voodis vastu maksimaalselt kaks minutit. Pikka aega tundsin end selle e-maili tõttu väga halvasti, kuid siis mõistsin, et tegelikult peaks tema ennast sitasti tundma, mitte mina.»

Anna: «Mul oli peigmees, kes eelistas minuga seksimise asemel oma sõpradega interneti vahendusel videomänge mängida (samal ajal koledaid asju karjudes). Tema vannitoas ei olnud kunagi seepi, mis oli üsna veider. Lisaks oli ta kõige hullem töönarkomaan, keda mina iial kohanud olen. Ja ma räägin tõsiselt! Ükskord avaldati väljaandes New York Times artikkel töönarkomaanidest ja tema oli üks neist, keda selle tarvis intervjueeriti. Ma ei tea, miks ma arvasin, et ta on seetõttu peigmehe materjal. Ja tahate teada, kuidas ta mu maha jättis? Esmalt viis ta mu välja õhtusöögile, siis veel kohvikusse ja alles õhtu lõpus ütles, et me peaksime lahku minema.»