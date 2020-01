Tellijale

Meile kirjutas oma loost 27-aastane Kristel (nimi muudetud - toimetusele teada), kes soovib rõhutada, et enne mehe juures ööbimist peaks kindlasti selgeks tegema, kellega tegu. Samuti seda, et tuleb osata lugeda märke - nartsissiste on tegelikult väga lihtne ära tunda ning meeles tasub pidada ka seda, et igasugune vägivaldne käitumine muutub aja jooksul vaid hullemaks.