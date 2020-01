Estonia operetis nimetatakse aastaid 1929–1944 Milvi Laidi ajastuks. Oma püüdluste kohta on primadonna kirjutanud: «Iga hinna eest tahtsin ma näidata, et operett on kunstiala, millele peab lähenema lavakunstilise mõõdupuuga, on omaette väärtus. Laulda kui ooperilaulja ja mängida kui draamanäitleja, sinnapoole püüdsin ja unistasin.»