Naised paotavad saladusteloori: faktid naistest, millega mehed tavaliselt ei arvesta

«Me näeme ärgates koledamad välja kui teie.»

See on tõsi, armsad mehed! Kuigi kohtudes arvate, et oleme aasta läbi ühtviisi ilusad, siis hommikuti meenutame tihti pigem Fionat filmist «Shrek». Erinevalt meestest ei ole meile kahjuks antud õnne 24/7 välja näha täpselt samasugused. Sassis juuksed, halb hingeõhk ja kottis silmaalused on meie elus täiesti normaalsed.

«Me jõuame sinu sotsiaalmeedia kontodele varem, kui sa ise neid meile tutvustada jõuad.»

Kui arvasite, et tuleme teiega kohtama täiesti puhta lehena, siis eksite! Võite kindlad olla, et tähelepanu on juba saanud nii teie huvid, varasemad postitused kui sõbralist.

Miks sõbralist? Sest teie sõbrad räägivad teist rohkem, kui arvatagi oskate. Eriti kui on tegu ühiste sõpradega, siis avaneb meile võimalus teha teie kohta väikest taustaküsitlust. Mitte soovist nuhkida, vaid pigem ettevaatusest, et ei satuks järjekordse hullu otsa.

«Me ei kanna alati seksikat pesu»

Olete üllatunud? Ka naised annavad endale vabadust käia mõnikord täiesti tavaliste ja mugavate püksikutega. Lohutuseks võime tõdeda, et peamiselt kanname ebaseksikat pesu menstruatsiooni ajal, sest nii on tihti mugavam sellega kaasnevate krampidega toime tulla.

«Ärge kommenteerige meie hilinemist, sest te ei tea, kui aeganõudev on enda valmis seadmine kohtinguks.»

Me hilinesime ning see häirib teid? Solvumine oleks kõige valem tegevus, mida tegema peaksite, sest kui soovite, et näeksime teiega kohtudes perfektne välja, siis leppige tõdemusega, et ideaalsuse saavutamiseks kulub ka rohkem aega.

«Enamik kohtingu ajal tehtud telefonikõnedest on võltskõned.»

Need kõned saabuvad enamasti siis, kui jutuajamised on muutunud veidraks ning naised vaatavad üha enam oma telefoni järele. Ühtäkki haarab naine telefoni ning hakkab sinna kohati seosetut juttu ajama. Räägitud teemad jooksevad seinast seina. Ootate hämmeldunud näoga, kas see kõne ka kunagi lõpu leiab.

Suure tõenäosusega on tegu võltskõnega. Naised ei tee neid alati igavuse peletamiseks. Tihti soovivad nad hoopis mehe tähelepanu köita, rääkides kõnes teemadel, millest sinuga rääkida soovib, aga ei julge teemat alustada.

«Me ei ole alati nii puhtad, kui teile näib.»

Ka meil on päevi, mil ei viitsi lihtsalt voodist tõusta ja end duši alla ajada. Siis aga helistate teie ning kutsute välja, andmata eriliselt palju aega end korda seada. Õnneks on kosmeetikafirmad olnud helded ja nutikad ning leiutanud tooteid, mis peidavad ära märgid, mis näitaksid, et me ei ole tegelikult kaks päeva üleni duši alla jõudnud.

«Kui oleme suhtes, ei tähenda alati, et meie silmad teisi mehi kohates sulguvad.»

Kas oleks õiglane eeldada oma partnerilt, et ta muutub sind nähes korraga nii pimedaks, et kaotab nägemise teiste meeste suhtes? Ei!

Kallid mehed, te olete kõik imeilusad ning isegi kui arvate, et oleme teile armukadeduseks ainet andnud, siis mõelge korra uuesti. Teie naised on teid valinud põhjusega oma kõrvale, aga see ei tähenda, et armastus neid sandistab. Tegelikkuses me ei vaata teisi mehi ealeski nagu enda partnereid ja teil ei ole mingit põhjust muretsemiseks.

«Räägime alati oma parimale sõbrannale teist kõike.»

Arvasite, et jätame teid vaid enda saladuseks? Eksite! Naised on üldiselt palju emotsionaalsemad kui mehed. Neile meeldib lõputult nutta, samas ka naerda ning jagada oma õnne. Me ei pruugi rääkida sõbrannadele kõiki detaile meie suhetest, aga teie nime, hobisid ning töökohta teab ta kindlasti.

«Kui oleme suhtes, siis võid kindel olla, et me ei ole ealeski sada protsenti õnnelikud, kui teie parimad sõbrad on naisterahvad.»

Kui teie parim sõber on naisterahvas ning te senised suhted on lõppenud suure armukadeduse tähe all, siis jah – temas peitub põhjus. See on täiesti loomulik instinkt, et naisterahvad üksteise suhtes kahtlevad on.

Me tahame olla teie elus number üks, esileedi. Ja kui meie silmapiiril tegutseb samast soost isik, asume paratamatult kaitsepositsioonile ja sellest arenevad tihti konfliktid.

«Nagu teie olete fantaseerinud oma sõpradega meist, oleme ka meie seda oma sõbrannadega teie suhtes teinud.»