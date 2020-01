Videojalutuskäik 1939. aasta Tallinnas: kas sina tunned need kohad üldse ära?

Youtube'i laeti juba detsembris taastatud ja koloreeritud video 1939. aasta Tallinnast, kuid see on alles nüüd sotsiaalmeedias õige hoo sisse saanud. Film annab imelise võimaluse kõndida mööda paljudele tuttavaid radu ning näha, kuidas Eesti pealinn on arenenud ja kasvanud.