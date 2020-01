Lihtsad võimalused seisma jäänud paberkottide taaskasutamiseks

Puuviljade paberkotti panemisega, saavutad nende kiirema küpsemise. See töötab kõige paremini banaanide, avokaadode, pirnide, virsikute ja paljude muude puuviljade puhul. Lihtsalt pane toored või pooltoored puuviljad paberkotti ja rulli see pealt kinni. Kindlasti kasuta selle tarbeks paberkotte, kuna kilekottidesse pakituna jääb kotti niiskus, mis põhjustab hoopiski puuviljade mädanemise.

Selle tarbeks on vaja kindlasti pruuni, mitte muud värvi paberkotti. Lisades maisiterad pruuni paberkotti ning seda pealt rulli keerates, saab koti mikrolaineahju pistes teha kodus imemaitsvat popkorni. Lisades vähem võid, on see suurepärane kodune suupiste.