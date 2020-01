Kondoomiassortii - 16 erinevat latekskaaslast

11. Tavalisest suuremad

Nii mõnedki härrad on õnnistatud kopsaka meheauga, mis ühel või teisel põhjusel tavalisse kondoomi ei mahu. Seetõttu tehakse kondoome, mis on pikemad, laiema diameetriga või koguni mõlemat. Mõeldud on ka meeste peale, kes tunnevad, et kondoom on kitsas just tipust ning neile on mõeldud tavalise suurusega, ent enne lõppu otsast veidi laiemaks minevad preservatiivid.

12. Tavalisest väiksemad

Mõnel voodikaaslasel võib olla ka veidi väiksem meheau, mida tuleb lateksiga kinni katta. Et kaitsevahend peal ei lotendaks, mõeldakse ka sellistele meestele ning valmistatakse pisut väiksemate proportsioonidega preservatiive. Need pole ilmselt tavakaubanduses nii levinud, kuid internetiavarustest leiab endale sobiva katte iga peenis!

13. Spermitsiidiga

Spermitsiidi eesmärk on mehest väljuvaid väikeseid ujujaid liikumisvõimetuks muuta, ent see ei tee spermitsiidiga kondoome rohkem efektiivseteks kui tavalisi. Selle asemel kaotavad need kiiremini kehtivuse ja tekitavad tihti peenisele rohkem ärritust, mis võib erinevate infektsioonide levikule hoopiski kaasa aidata.

14. Mesilaskärje kujuga

Just täpselt, kuusnurga kujulise mustriga kondoomid peaksid andma parema kaitse kondoomi purunemise vastu ning paremini istuma ja tihkelt naha vastas olema. Esialgu valmistab selliseid kondoome vaid Lelo, nimi on neil Hex ja nad tunduvad täiesti futuristlikud. Seega midagi neile, kes armastavad innovatsiooni või kelle voodimängud on tuleviku-teemalised.

15. Piltidega

Internet on toonud meie pilgu ette ka pildiliste kondoomidega kaunistatud peenised. Jah, lateksile on joonistatud kas tätoveeringuid, mustreid või midagi kolmandat, et meheau oleks lisaks suurusele ka eriti esteetiline. Eestis tavapoodides selliseid ilmselt ei müüda, kuid veebist saab neid ilmselt tellida just nii imelike piltidega, kui fantaasia lubab. Välismaalt ja tundmatutelt firmadelt kondoome tellides peaks küll ettevaatlikum olema, et tegemist poleks lihtsalt naljatootega ning see ka tegelikult raseduse ning haiguste eest kaitseks.

16. Naistele