3 kapist leitavat libesti alternatiivi, millest üks paneb küll kukalt kratsima

Poeriiulil seisvad libestusained aitavad kaasa efektiivsele seksuaalelule. Libestusaine pudelil on üles loetletud erinevad koostisosad, mille nimetust üsna keeruline hääldada, rääkimata teadlikkusest, mis see üldse on. Kas libestusaine ikka on meie suguelundile piisavalt tervislik valik? Mõned tooted võivad tugevalt häirida tupe pH tasakaalu.

Alternatiivi leidmine on tegelikult üsna hirmutav, sest paljude koostis ei pruugi suguelunditele sobiv olla. On teada, et mõni õli võib põhjustada kondoomi rebenemise. Tihkemad määrded nagu sheavõi, mesilasvaha ja jojobaõli võivad tupe naharakke kahjustada. Kõik, mis on suhkrupõhine, ei sobi samuti, kuna selline aine põhjustab pärmseente nakkust.

Enne, kui midagi uut proovid, peaksid kõigepealt väikese kogusega katsetama, kuidas su elund reageerib, et ei tekiks allergiat. Ära kasuta toodet, mis sisaldab glütseriini ja suhkruid.

Proovi neid tooteid:

Aaloe vera geel

Tead ju seda aaloegeeli, mida kasutatakse päikesepõletuse leevendamiseks? Tänu antibakteriaalsele omadusele leevendab muuhulgas psoriaasi ja muid nahahaiguseid. Aaloe on teadupärast väga limane ja sobib seeõttu ideaalselt libestit asendama. Aaloe on limaskesta vastu hell ja neutraalne. Väga oluline on jälgida, et tegu oleks 100% aaloe vera geeliga, sest lisandid võivad tugevat ärritust põhjustada.

Munavalge

Munavalgega tuppe hõõruda tundub hirmuäratav, eriti veel, kui oled vegan. Esimene mõte on kindlasti salmonelloosioht! Selleks, et salmonellat vältida, osta pastöriseeritud munavalgesegu. Sünnitusabiõde Maureen Stephens ütleb, et munavalge määrimine intiimpiirkonda on ohutu: «See on ohutu ja ei kaasne mingisuguseid kõrvalmõjusid.»

Naturaalsed õlid