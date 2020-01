Algas kandideerimine programmi «Naised teaduses»

Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia doktorantuuris õppiva Kaarin Partsu sõnul mõjus talle L´Oréal Baltic «Naised teaduses» programmis valituks osutumine väga tiivustavalt. «See programm võimaldas mul kohtuda paljude uute huvitavate inimestega väljaspool enda uurimisvaldkonda ning näitas, et mu senist tööd on ka laiemalt märgatud ja väärtustatud.»

Ta lisas, et kuigi elus ja teaduses tuleb ka suuri sihte seada, on teda nendeni jõudmises ja madalpunktide läbimises enim aidanud suurte ülesannete jagamine võimalikult väikesteks jõukohasteks osadeks. «Niimoodi sammhaaval liikudes avastadki järsku, kui suur töö märkamatult tehtud on. Teaduses töötamine on nagu pikamaajooks ning selles valdkonnas ei tehta naistele mingeid erandeid,» kommenteeris Parts.