Nõiahüsteeria varjatud pale: mehed süüdistasid naisi peeniseid kaeraga toitmises

Aegade algusest saati on mehi kimbutanud irratsionaalsed hirmud, et nende peenised on kuidagi ohus. Ammu enne, kui ühiskonnas juurdus ärevus kastreerimise ees, täitis seda tühimikku palju pahaendelisem hirm - müüt peeniseid varastavatest nõidadest, kes vingerdavaid, kehast eemaldatud elundeid lemmikloomadena pidasid, vahendab Vice.

Kõige kuulsam kirjeldus sellisest teguviisist pärineb raamatust «Malleus Maleficarum» («Nõiahaamer»), mille näol on tegemist 15. sajandil avaldatud nõiaküttide käsiraamatuga ning see pärineb Heinrich Krameri sulest. Ajaloolased peavad seda teksti küll naeruväärseks ning misogüüniliseks, kuid sellest hoolimata mõrvati just selle raamatu olemasolu tõttu lugematul hulgal naisi nõiakunsti kasutamise pärast. Näiteks ütleb briti kirjanik Frances Hill Salemi nõiaprotsessidest rääkivas raamatus «The Salem Witch Trials Reader», et tegemist on kõige hirmuäratavama ning tüütuma teosega, mis kunagi kirjutatud.