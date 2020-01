Kõigest paar muudatust ja sinu Instagrami jälgijaskond tõuseb hüppeliselt

Bustle jagab nõuandeid, kuidas teemaviiteid lisamata jälgijaid juurde saada. Susan B. Zimmerman õpetab Instagrami strateegiaid ja ütleb, et tal on mõned nipid, kuidas poleks teemaviiteid ehk hashtag’e üldse vaja kasutada. Tõde on see, et kui valid ülipopulaarse teemaviite, mida kõik inimesed kasutavad, siis foto kaob esilindist suhteliselt ruttu ära. Foto kaob esilindist ruttu ära, sest samu teemaviiteid tuleb aina peale. Näiteks #ootd teemaviitega postitusi on Instagramis rohkem kui 290 miljonit ja see number kasvab igapäevaselt veelgi.

Seega, kui tunned, et praegu oled täielikult tuginenud teemaviidele, siis siin on veel 7 moodust, kuidas jälgijate arvu tõsta:

1. Märgi asukoht

Samamoodi nagu inimesed kasutavad sarnaste postituste leidmiseks teemaviiteid, kasutatakse ka asukoha märkimist (Instagram Location Tag või Geotag). Näiteks, kui oled kusagile reisimas, leiad asukoha viidete järgi kohe üles, kes veel samas kohas viibinud ja aega veetnud. Muidugi kaasnevad sellega ka omad riskid ja enda asukoha jagamisel tuleb olla ettevaatlik. Turvalisuse mõttes võiks asukohamärgisega postituse lisada hiljem, kui sealt juba ära läinud oled.

2. Kommenteeri teiste postitusi

Teiste postituste kommenteerimine võib näidata kasutajatele, et oled avatud ja sõbralik. Jaga komplimente, avalda postiivset arvamust ja leiad kindlasti tähelepanu ning saad rohkem kui paar jälgijat juurde.

3. Väärtuslikud ja kaasahaaravad lood

Enamasti jälgivad su lugusid ainult püsivad jälgijad. Teinekord tasub teha kuvatõmmis (algpostituse kasutaja jäägu nähtavaks) mõne teise inimese loost ja seda jagada. Olgu see siis kas mõni huvitav pakkumine, värske maniküür või kaunis päikeseloojang. Mis iganes inimeste meeli köidab, on tõenäoline, et ka nemad soovivad seda edasi jagada. Lisaks saab postitusele panna kaasamiskleebiseid, mis võimaldavad küsida arvamust või lasta neil endal sinult midagi küsida.

4. Tihedad postitused

Statistikad näitavad, et mida enam teed postitusi, seda rohkem ka jälgijaid koguneb. Katsed näitavad, et kuni kuus postitust nädalas on juba väga hea.

5. Avastamise sektsioon

Instagrami avastamise vahekaart (Explore) on täis huvitavaid ja populaarseid postitusi. Natuke keerulisem on enda postitust sinna vahekaardile saada, aga teed oma nime nähtavaks, kui jätad mõne postituse alla kommentaari. Armastuse jagamine kogub sulle mõne lisajälgija juurde.

6. Korralda võistlus

Sotsiaalmeedia strateeg Jenn Herman’i sõnul saab jälgijaskonda oluliselt tõsta, kui korraldad auhinnajagamise või võistluse. Hea on jagada selliseid auhindu, mis on seotud sinu enda ettevõtte või toodetega, mida esindad.

Näiteks, kui oled kirglik meigiarmastaja, jaga auhinnaks meigipintsleid või muud analoogset. Lase osalejatel postituse alla lisada teisi sõpru, et su konto rohkem inimesteni jõuaks. Lõpuks, kui võitja välja kuulutad, oled saanud hulga fänne juurde.

7. Pikemad pealkirjad

Paraku on tõsi, et paljud ei viitsi tänapäeval enam pikka juttu lugeda. Pikemad lood on ägedad, kui see on konkreetne ja tabav. Pikemad lood edastavad rohkem emotsioone ja panevad kaasa elama.