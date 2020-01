25. jaanuaril algas Hiina kalendri järgi uus aasta ning selle valitseja on valge metallrott. Ootamas on särav ja sündmusterohke aasta, kuid mida on ette näha sinule?



2020. aastal on meil võimalik alustada puhtalt lehelt – vähemalt mõningaid elu peatükke. Aastat juhib Rott ning avab sellega uue tosina-aastase tsükli. Rott hindab hetke jõudu, mis tähendab, et on sobiv hetk mitte tormata asjadest ette või rippuda mineviku küljes. Paljudel meist õnnestub kustutada elust miski, mis meid on seni tagasi hoidnud ning leida midagi uut, mis aitab edule kaasa. Tegemist on täitunud unistuste aastaga ning läbinägelik Rott avab silmad mitmete asjade osas.