75-aastane mees avaldab, miks ta 4 aastat tagasi balletitantsuga tegelema hakkas

Leseks jäänud mees hakkas balletitundides käima, et leida uusi sõpru, kuid nüüdseks on ka tema tantsimisoskus kõvasti edasi arenenud.

Bernard julgustab ka teisi mehi balletitundidesse minema ja mitte mõtlema, et see on ainult naistele. «Pärast Celia kaotust otsustasin, et tahan oma elus veel nii palju lõbutseda kui vähegi võimalik,» avaldas mees. Bernardi esimeseks sammuks oli televiisorist loobumine ja selle arvelt raha säästmine. Lisaks teadis mees, et telekast loobumine sunnib teda kodust rohkem välja minema ja oma aega kuidagi teisiti sisustama.

Nüüdseks on Bernard balletitundides käinud juba neli aastat. Ja kuigi alguses oli 30 naisega koos treenimine üsna hirmuäratav, siis praeguseks hindab Bernard nende naiste seltskonda väga. Mehe sõnul olid just tema tantsukooli klassikaaslased need, kes aitasid tal Celia surmast üle saada ja ilma temata elama õppida.

«Ma arvan, et naised oskavad nii leina kui ka muude emotsioonidega paremini toime tulla,» ütles Bernard. «Balletitundides olevad naised on mind kindlasti palju aidanud. Ma ei tunne end iial väljajäetuna, sest me saame kõigest rääkida. Me käime näiteks pärast tundi ka koos lõunat söömas,» lisas mees, kelle unistuseks on näha balletietendust Kuninglikus Ooperimajas.

Seega mehed, kui olete kunagi kaalunud tantsutrenni minemist, siis miks mitte otsustada balletitundide kasuks? Ja kui olete vallaline, siis ehk leiate just sealt endale uue kaaslase.

Bernard balletitunnis (vasakult neljas) FOTO: Mercury Press/Scanpix

FOTO: Mercury Press & Media/Scanpix