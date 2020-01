Viisid, kuidas menstruatsioonikrampe leevendada

Soe vann

Kuna menstruaalkrambid tekivad alakõhus, vaagnas või seljas, siis sooja veepudeli hoidmine antud kohtades võib olla kohati ebamugav. Soe vann on hea leevendus tervet keha piinavatele valudele. Lisaks on see suurepärane viis stressi leevendamiseks ning pinges lihaste lõdvestamiseks.

Kerge trenn

See võib küll olla viimane koht, kuhu naised menstruatsiooni perioodi ajal minna soovivad, aga tegelikult on kerge treening üks suurepärastest viisidest lihaste lõdvestamiseks ning krampide leevendamiseks.

Mõõduka tempoga kõnd, ujumine, jooga ning kerge aeroobika on vähese mõjuga treeningvormid, mis võivad leevendada ebamugavusi.

Käsimüügiravimid

Kui soe vann ja kerge treening krampidele leevendust ei toonud, tasub proovida käsimüügiravimeid. On tõestatud, et Ibuprofeen ja Paratsetamool aitavad vähendada menstruatsiooni perioodil valu intensiivsust ning on kergesti kättesaadavad igast apteegist.

Rasestumisvastased ravimid

Kui käsimüügiravimid ei aidanud, võib lahendus peituda hoopiski rasestumisvastastes ravimites. Need aitavad keha hormonaalse taseme stabiliseerida ning reguleerida menstruatsiooni perioode ja vähendada menstruatsioonikrampe.

Oluline on teada, et kuigi rasestumisvastaseid vahendeid on küllaltki vähe, on ka mõnel neist kõrvaltoimed. Arutage oma perearstiga ning küsige võimalike kõrvalmõjude kohta.

Survepunktid

Nõelravi on üks meetod, milles peitub jõu rakendamine keha kindlatele punktidele. Menstruaalvalu valu nõelravi on kõige kasulikum, kui seda teha kõhule, seljale ja jalgadele.

Samas saab teha survepunktide massaži ka kodus. Selleks tegutse järgmiselt: aseta käed häbemeluule ning liiguta oma käsi mõne sentimeetri võrra mõlemale küljele. Vajuta nimetissõrmedega kuni ühe minuti ning korda tegevust.

Põletikuvastased toidud

Kui teie toidulaud sisaldab menstruatsiooni perioodil põletikuvaseid toite, võib see aidata vähendada valulikke krampe.