Tegevused voodis, mida naine armastab, aga ei tihka mehelt küsida

Mehed, siin on teile nõuanded, mida naised tahaksid voodis proovida, aga on liiga arad, et küsida:

1. Ta soovib, et teeksid rohkem suuga eelmängu

Kahjuks ei julge ta seda küsida, sest tema peas kreelevad mitmesugused tagasihoidvad mõtted. Ta omab kõhklused, et äkki on ta alumine piirkond liiga karvane, ebameeldiva lõhna või maitsega, kole jne.

Mida mees ära teha saab: on aeg ta kehaosasid kiitma hakata. Ütle: ma armastan, milline su vagiina välja näeb, kuidas maitseb, mulle meeldib, kuidas mõnust oigad jne.

2. Ta tahab sinuga ka väljaspool kodu hullata

Avalikus kohas vahekorras olemine on võib-olla ehk liiga palju, aga baari kaugemas nurgas või auto tagaistmel suudlemine on just see, mida ta ihkab.

Kuidas teda julgustada: pane mängima allolev lugu ja küsi talt, kas peab seda seksikaks.

3. Ta soovib, et mees oleks domineeriv

Ka muidu valjuhäälsed ja domineerivad naised soovivad, et hoopis mees juhiks neid voodis. Meeste jaoks võib see võib-olla veidi hirmutav tunduda. Mehel tuleb lihtsalt naise kehakeelt lugeda ja olla veendunud, et temake tunneb end vaimselt ja füüsiliselt mugavalt. Kui oled domineeriv, veendu, et sa ei alandaks oma naist.

Kuidas naist julgustada: see on väga lihtne! Lihtsalt küsi talt: kas sa soovid, et ma seon sul järgmine kord silmad kinni või kas sulle meeldiks, kui ma seon su käed voodi külge? Lisaks mõelge välja enda jaoks turvaline sõna, mille ütlemisel tuleb tegevus täielikult lõpetada.

4. Ta soovib, et alistuksid

Vastupidiselt eelmisele soovib naine ise domineerida - isegi, kui ta on väga häbelik. Naise vaatenurgast lähtudes võib olla ebamugav kutile seda öelda, sest on raske arvata, mida too sellest arvab. Mees võib võtta seda vaatenurgast, et naine tahab ta maskuliinsust hävitada, kuigi nii see pole. Kahtlemata on see proovimist väärt, sest võib-olla vallandab see varjul olnud seksijumalanna omadused.

Kuidas naist julgustada: ütle talle, et sulle väga meeldiks, kui ta võtaks domineeriva rolli.

5. Ta soovib, et sa laksutaksid teda tagumikule

Naise kerge laksutamine (muidugi ikka selliselt, mis ei põhjusta verevalumit) võib mõlemale erutav olla. Paljud naised ütlevad, et vastu tagumikku laksu saamine tekitab erutavat tunnet ja mehed näitavad selliselt oma füüsiliselt iha. Paljud naised jumaldavad seda, aga ei julgeta küsida, kuna see tundub tobe.