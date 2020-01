Kümme kuumimat toidutrendi, mis on täiesti vegan!

7. Magustoidutrend: veganpagariärid

Veganpagaritooted on muidugi juba praegu laialt saadaval, kuid uuel aastal tuleb neid veelgi juurde. Õnneks on süsivesikud taas moes, sest tulekul on värsked ja krõbedad saiad, croissantid, makroonid ning kõik muu maitsev. Häid taimseid pagaritooteid saab praegu näiteks Tartus Fresko kohvikust ning Tallinnas Rohe kohvikust.

8. Söögikultuuritrend: prantsuse toit

Toidugurmaanidel on tõenäoliselt üsna raske ette kujutada, et ka klassikalistest prantsuse roogadest on võimalik teha vegan versioone kuid paljud kokad on selle trendiga kaasa läinud ning vegan foie gras on juba saadaval New Yorki ja Pariisi restoranides. Küllap leiab see oma tee peagi ka Eestisse.

9. Uueneja: ubadel põhinevad tooted

Oad on vegantoitude koostisosana tavalised, kuid nüüd on need muutunud ka kõrgtehnoloogiliseks. Populaarne Beyond Meat on näiteks hernepõhine ning ettevõte planeerib kasutada oma tulevases tootearenduses ka teisi selliseid kaunviljalisi valguallikaid. Põnevaid ubadel põhinevaid toite saab juba täna proovida näiteks Tallinnas Veg Machine'is ning Pärnus Krooni kohvikus.

10. Köögiviljatrend: roheline on tagasi

Ka köögiviljamaailmas on trendid ning viimastel aastatel on palju elevust tekitanud näiteks lillad köögiviljad ja lillkapsas, mida võis leida saiast, pastast, pitsakoorikutest ja igalt poolt mujalt. Nüüd on aga moes tagasi tuttav roheline ning kõik köögiviljad, mis seda värvi on. 2020 aasta köögiviljalaua keskne kaunistus on ennustuste kohaselt vägev rooskapsas.