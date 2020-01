4 märki, et su kaaslane pole pühendumiseks valmis

Esiteks tasub muidugi märkida, et pühendumine tähendab erinevate inimeste jaoks erinevaid asju. Ühe jaoks tähendab see pikaajalise monogaamse suhte loomist. Teise jaoks kihlumist. Kolmanda jaoks maja ostmist ja laste saamist. Kuid kõigi nende ühine näitaja on siiski stabiilne elustiil - selline, kus mõlemad partnerid üksteisesse aega investeerivad ning koos ühist elu ehitavad. Tihti ei pruugi inimene ise aru saada, et ta selliseks pühendumiseks valmis ei ole, seega tuleb sul oma partneri osas silmad lahti hoida. Kui vähegi julged oma suhet kriitilise pilguga vaadata, siis on tegelikult mitmeid levinud märke ja mustreid, mis viitavad sellele, et kaaslane pole stabiilseks eluks veel päris valmis.

Ta unustab olulisi tähtpäevi

Kas sulle tundub, et su kaaslasele ei jää teie suhte aastapäev mitte kunagi meelde? See võib olla märgiks sellest, et stabiilne elustiil ei ole tema soovide nimekirjas just esikohal. Pealegi - miks peaks keegi pidama meeles, kui kaua ta oma kaaslasega koos on olnud, kui ta ei näe temaga ühist tulevikku?

Pea meeles, et on ka lihtsalt võimalus, et su partner on loomu poolest unustaja, ent kui sa kordad talle oluliste tähtpäevade kuupäevi päris tihti, ega näe vastu mingit pingutust neid meeles pidada, siis võib see olla ohumärk.

Ta väldib teadlikult võimalusi sulle tähtsate inimestega aega veeta

Kui kellelgi on sinuga pikaajalise ja püsiva suhte loomise plaan, siis üritavad nad iga hinna eest ka sinu lähedasi teadma saada, sest ühise tuleviku ehitamise oluliseks osaks on teineteise siseringidesse sulandumine. Seega kui sulle jääb mulje, et kaaslane teeb kõik, et mitte sinu perekonna ja sõpradega aega veeta, ole valvel. See võib olla märk sellest, et su partner üritab su ellu mitte liialt süveneda, mis omakorda tähendab seda, et ta pole veel valmis sinuga ühist tulevikku looma.

Samas on ka teisi võimalikke põhjuseid, miks su kallim selliseid üritusi väldib. Näiteks võib ta olla liiga närvis, et ta ikka sinu jaoks olulistele inimestele endast hea mulje jätab ning see närvilisus võib tunduda vältivana. Ainus viis, kuidas tõde teada saada, on partnerile öelda, et oled märganud, et ta ei taha eriti sinu lähedastega suhelda ning tema käest uurida, miks see nii on.

Ta väldib konflikte

Mõned inimesed väldivad konflikte loomupäraselt, sest nad kardavad minevikutraumade või negatiivsete kogemuste tõttu tülisid või on tegemist lihtsalt väga rahuarmastavate inimestega, kes soovivad iga hinna eest harmoonilist suhet hoida.

Aga kui su partner juba pikemat aega ning korduvalt väldib vestlusi keerulistel, ent olulistel teemadel, et probleeme lahendada, siis võib selline käitumine olla seotud tema sooviga mitte pühenduda. Kui inimene tõesti soovib sinuga tulevikku luua, siis on ta kõigeks valmis, et suhet tugevamaks teha ning probleeme lahendada, isegi kui see tähendab vahepeal konfliktidesse astumist ning ebamugavaid jutuajamisi. Seega võid proovida oma kaaslaselt küsida, et miks ta eriarvamustel olemist väldib. Kui tema vastusest ei peegeldu ühtegi head või mõistlikku põhjendust, siis üheks võimaluseks on see, et kaaslane ei soovi teievahelisse suhtesse piisavalt aega ja vaeva investeerida, et püsivaid probleeme kõrvale lükkamise asemel ka tõesti lahendada.

Ta ei taha sinuga tulevikust rääkida