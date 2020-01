Uskumatud faktid aju kohta, mida sa veel ei teadnud

Aju mitte lihtsalt ei võimalda mõelda ja õppida, vaid ka kontrollib su liikumis- ja kõnevõimet.

Siin on mõned kummalised, ent huvitavad faktid aju kohta:

Aju ise pole võimeline valu tundma

Oled sa mõelnud, kuidas kirurgid suudavad teha ajuoperatsioone, kui patsiendid on samal ajal ärkvel? Kuigi ajus on erinevad kihid, mis sisaldavad valuretseptoreid, elund ise valu ei tunne. Näiteks kui inimesel on peavalu, arvatakse, et valu tuleb ajust. Tegelikult see pole nii. Aju ümbritsevad lihased ja nahk võivad valu tunda.

Ülinõudlikkus

Aju moodustab kehakaalust kõigest 3 protsenti, aga selle eest pumpab süda sealt läbi 30% sinu verest. See näitab, kui palju tähelepanu aju võrreldes teiste kehaosadega vajab. «Aju on nagu ärahellitatud ja nõudlik laps, kuid samas eriti tark ja tõhus,» selgitab kohtuekspertiisi patoloog, neuropatoloog ja epidemioloog Bennet Omalu.

Ajulained on unefaasis tunduvalt aktiivsemad

Arvad, et kui jääd magama, siis aju lülitub välja, aga tegelikkuses töötab see palju rohkem, kui kõndides, süües ja mõeldes. Ärkvel olles kasutavad inimesed alfa- ja beetalaineid, mis tagavad meile ärkveloleku. Unerežiim kasutab algfaasis teeta lainet, mis on suurema amplituudiga kui beeta.

Su aju on esivanemate omast väiksem

Kui sellele nüüd mõtlema hakata, siis võib antud fakt üsna hirmuäratavalt mõjuda. Uuringud näitavad, et see peab tõesti paika. Mõned teadlased arvavad, et see võib olla seotud asjaoluga, et ka inimese keskmine keha suurus on viimase 10 000 aasta jooksul kahanenud. «Suur keha nõuab suuremat närvisüsteemi ja kui keha väiksemaks muutub, kahaneb ka aju vastavusse,» ütleb neurokirug Donald Krieff.

Ärkvel olles suudab su aju toota piisavalt energiat, et väike lambipirn ära toita

Stanfordi ülikooli arvutiteadlaste sõnul vajaks inimajuga võrdne intelligentne protsessoriga robot korralikuks töötamiseks 10 megavatti elektrit. 100 miljardit ajurakku toodab vajaliku energiakoguse, et süüdata üks väike lambipirn. Aju suudab töötada kiiremini kui suurim arvuti. Kätest ja jalgadest ajju jõudev info liigub kiirusega 241 kilomeetrit tunnis.

Aju on enamasti rasv

Just nii! Mõtlemiseks kasutatav elund koosneb 60% ulatuses rasvast. See on põhjus, miks tervislikud rasvad (omega-3 ja oomega-6 ) aju tervisele üliolulised on. Rasv stabiliseerib aju rakuseisu ja kannab, imab ja salvestab vereringes olevaid rasvlahustuvaid vitamiine. Lisaks vähendab rasv põletikku ja aitab immuunsüsteemil korralikult toimida.

Kasutades virtuaalmaailma mõistet, siis aju salvestumaht on piiramatu