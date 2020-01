Naised, kes kuulavad sedalaadi muusikat, on altimad jagama vastassugupoolega enda telefoninumbrit

«Muusika on võimeline oluliselt mõjutama meie meeleolu ja muutma meie käitumist. Armastuslaulude puhul on lisaks köitvale meloodiale väga oluline ka sõnum,» ütleb muusikaterapeut Alice Pehk. Meeldiv muusika ja armastuslaulule omased sõnad loovad kokku teose, mis viib inimese romantilisse seisundisse ja mõjutab vastavalt ka kuulaja käitumist. Näiteks leiti ühe uurimuse tulemusena, et olles eelnevalt kuulanud armastuslaule, reageerivad naised positiivsemalt meeste pöördumistele ja annavad neile tõenäolisemalt oma telefoninumbri. Nimelt lausa 58 protsenti uurimuses osalenud naistest, kellele mängiti taustamuusikana armastuslaule, olid altimad jagama vastassugupoolega enda telefoninumbrit.

«Partneri tundeid ja mõtteid arvestava, teisi aidata ja toetada püüdva sõnumiga laulud võivad soodustada partneri suhtes soosivat käitumist. Muusika valikuga on võimalik mõjutada ka tarbijakäitumist. Näiteks on leitud, et mehed kulutavad lillepoes rohkem raha, kui seal kõlavad armastuslaulud, võrreldes taustal mängivate mitteromantiliste lugude või vaikusega,» ütleb Pehk.

See, milline on armastuslaulu toime, sõltub suuresti laulu vastuvõtja seisundist ja minevikukogemustest. Kui kuulaja on parasjagu armunud, süvendab see tõenäoliselt tunnet veelgi ja tõstab kõrgustesse. Kui aga muusika vastuvõtja on äsja üle elanud lahkumineku, võib isegi positiivse sõnumiga armastuslaulu kuulamine meelde tuua vanu mälestusi ning seega kuulaja hoopis kurvaks muuta või äärmisel juhul suisa masendusse viia.

Käepärane hingevalu ravi

Teadusuuringutele tuginedes võib öelda, et kurb muusika aitab meil vastavaid emotsioone edukalt reguleerida. Siinkohal võib rääkida muusikast kui «esmaabist» raskes olukorras. «Kurva muusika kuulamine ja koos sellega vastavate tunnete «ventileerimine» ja voolata laskmine on vaimsele tervisele soodne. Biokeemilisest vaatenurgast on pisarate valamine meie organismis päästikuks keemiliste elementide «kokteilile», luues heaolu tunnet ning alandades raskest kaotusest põhjustatud hingevalu,» märgib Pehk.

Heal, kuulajale meeldival armastuslaulul võib olla puhastav toime kehale ja hingele, aidates intensiivselt vabastada erinevaid emotsioone ning võimaldades samas saada olulisi sisekaemusi ja äratundmisi, mida ilma muusikata ei pruugi olla võimalik kogeda.

Kuulatul on varjatud mõju

Kõige selle juures maksab meeles pidada, et kõik, mida sa kuuled, programmeerib su meelt. «Kui sisendame endale pidevalt läbi teatud laulutekstide mingit sõnumit, süveneb meis selle tähendus ja võib hakata mõjutama nii meie mõttemaailma ja eluhoiakuid kui käitumist. Sageli kuulatakse muusikat mõne muu tegevuse taustaks, mistõttu ei pöörata teadlikult tekstile tähelepanu. Küll aga võtab meie aju selle vastu, töötleb läbi ja talletab teadvuse madalamatesse kihtidesse, ilma, et teadvus saaks neid mõtteid eelnevalt filtreerida,» ütleb Pehk.