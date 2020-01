Kõige veidramad allergiad

Punane liha

Mitte kõik inimesed ei hakka vabatahtlikult liha vältima. Väheste inimeste põhjuseks on hoopiski veise-, sea- ja lambalihale allergiline olemine. See allergia on väga haruldane ja seda võib olla keeruline tuvastada. Punase liha allergia on seotud tavaliselt suhkruga, mida leidub lihas ja nimetatakse alfa-galaktoosiks.

Allergiaekspertide sõnul on punase liha allergia USAs seotud Lone Stari nimelise puugi hammustusega.

Kui olete allergiline ühele lihatüübile, võite suure tõenäosusega olla ka teistele lihadele, nagu näiteks sealiha ja linnuliha, millele mõnikord süstitakse juurde loomulikku lõhna- ja maitseainet, mis sisaldab veiseliha või muude imetajate rakke.

Väikesel osal lastest, kes on allergilised piimale, esineb ka liha suhtes allergiaid. Sel juhul on kasulik uurida arsti käest, kas on vaja muid allergiaid täiendavalt testida.

Toiduallergiaid puudutavate uuringute käigus on selgeks tehtud, et sümptomid võivad ilmneda alles kolm kuni kuus tundi pärast söömist, aga võivad ilmneda ka kohe.

Seesamiseemned

Nagu pähkliallergiale, võivad ka seesamiseemnetele allergilised inimesed kogeda väga raskeid reaktsioone. See allergia on väga haruldane ja mõjutab umbes 0,1 protsenti Ameerika Ühendriikide inimestest.

Kuigi seesamiseemneid on toidus lihtne märgata, võib seemneekstraktide ja õlide tuvastamine olla raskem. Ülimalt rafineeritud õlides eemaldatakse tavaliselt seemnevalk, kuid olles allergiline seemnetele, tuleks õlide suhtes olla ääretult ettevaatlik.

Ekspertide sõnul on arvukalt juhtumeid, kus inimestel on seesamiõli suhtes allergiline reaktsioon.

Avokaado

Huvitav on see, et avokaadoallergia on tihedalt seotud lateksiallergiaga. Seda seetõttu, et avokaados leiduvad valgud on struktuurilt sarnased naturaalses kummilateksis leiduvate valkudega. Sel põhjusel hoiatatakse lateksi suhtes allergilisi inimesi avokaadode söömisel tekkivate võimalike reaktsioonide eest.

Kui olete allergiline lateksi suhtes ja teil on avokaadode söömisel tekkinud halbu reaktsioone, võite olla allergiline ka kartulite, tomatite, papaiade, banaanide või kiivide suhtes.

Vahukommid

Kui olete allergiline vahukommidele, põhjustab selle tõenäoliselt nende koostisosa želatiin. Želatiin on valk, mis moodustub loomade sidekoe keetmisel. Mõned inimesed on selle valgu suhtes allergilised. Želatiini võib leiduda ka kummikommides, nätsukommides ning külmutatud teraviljades.

See on väga haruldane allergia. Želatiiniallergia on seotud ka mõne vaktsiini allergilise reaktsiooniga, näiteks gripivaktsiinide reaktsioonidega.

Mais

Mitte küll iga juhtumi puhul, aga maisiallergia võib olla vägagi ohtlik. Kui olete maisile allergiline, siis peaksite eemale hoidma kõikidest toodetest, milles seda leidub. Sõltumata sellest, kas on tegu keedetud või toore maisiga. Samuti ka siis, kui seda leidub näiteks siirupis või jahus.

Ameerika allergia-, astma- ja immunoloogiakolledži (ACAAI) andmetel on maisiallergiat raske tuvastada, kuna selle reaktsioonid on sarnased seemne-, tera- ja õietolmu allergiatega. Maisi eelmaldamine toidulaualt aitab teil kindlaks teha, kas olete maisi suhtes allergiline või mitte.

Mango

Veel üks huvitav ning suhteliselt haruldane toiduallergia on mangoallergia. Nagu avokaadoallergia, on ka mangoallergia sageli seotud lateksiallergiaga. Mangod sisaldavad mitmesuguseid muid allergeene, mis võivad ristreageerida õunte, pirnide, selleri, apteegitilli, pistaatsiapähklite ja kašupähklite suhtes allergilistel inimestel.

Kuivatatud puuviljad

Kuivatatud puuviljade allergia põhjustajad on neis sisalduvad sulfitid, näiteks vääveldioksiid. Neid kasutatakse väga paljude toiduainete säilitamiseks. Euroopa Liidus peavad tootjad sulfiteid sisaldavate toitude pakendeid vastavalt märgistama.

Kui olete allergiline või tundlik sulfitite suhtes, võivad teil tekkida reaktsioonid ka veini, äädika, kuivatatud puu- ja köögiviljade, töödeldud liha, konserveeritud ja külmutatud puu- ja köögiviljade ning mitmesuguste maitseainete suhtes.

Hot dogid