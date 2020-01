4 veidrust, kuidas vagiina haigusele reageerib

See, kuidas sinu haigestumine tupe seisukorda mõjutab, sõltub järgmisest: sinu kehast, millega oled kokku puutunud ja milliseid ravimeid haiguse peletamiseks võtad.

Siin on levinumad viisid, kuidas haigestumine tupe olekut muudab:

Iga haigus, mis tekitab organismis vedelikupuudust, mõjutab ka vagiinat. See tähendab, et sa ei pruugi seksi ajal piisavat libedust saavutada, kui tavaliselt.

Hea uudis on see, et kõik mured kaovad, kui oled terveks saanud. Ja kui mured ei möödu, tuleks kindlasti arstiga nõu pidada.