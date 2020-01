9 asja, mis tunduvad romantilised, kuid tegelikult on nõmedad

1. Roosiõielehtedega kaetud voodi

Kes kurat selle pärast ära koristab? Mõtle sellele. Jah, tegemist on kindlasti suurejoonelise romantilise žestiga, kuid see tähendab ka seda, et sa pead terve järgmise päeva neid lillelehti koristama, mõned neist kindlasti ebameeldivates kohtades. Tõenäoliselt leiad pruunikaid kuivanud õielehti veel vähemalt kuu aega erinevatest kohtadest, kuhu need kindlasti poleks tohtinud sattuda. Rääkimata üldse sellest, et kui sa nende peal seksid, siis võid oma voodipesu ilmselt maha kanda, eriti kui see juhtus heledat tooni või koguni valge olema.

Jah, filmides on tavaliselt õielehtedest rada eesuksest voodini, aga kas su tolmuimeja tuleb selle koristamisega toime? Mina enda oma suhtes küll kindel ei ole. Pealegi - mida see tegelikult sinu voodielule juurde annab? Mitte midagi.

Kas roosikroonlehtedega kaetud voodi tundub ka sulle romantiline? Aga hilisem koristamine? FOTO: Shutterstock

2. Küünaldega kaetud voodi või tuba

Oo, kui äge: surmalõks!

Iga kord kui keegi mõnes seriaalis partneriga linade vahele ronib, kuid tuba või voodi ümbrus on küünlaid täis, tekitab minus paanikat. Üks vale liigutus ning juba on kõik kohad küünlavaha täis või lausa põlevad. Surm või armid kogu eluks - ei kõla just eriti romantiliselt. Isegi kui ellu jääd, siis pead veetma kogu oma ülejäänud elu inimestele seletades, et said selle põletushaava, sest arvasid, et hullult hea mõte on seksi ajal voodi kõrvale küünlad panna. Pealegi - madratsid põlevad vägagi hästi.

Üks näeb pildil romantikat, teine tuleohtlikku olukorda. Vaid ühel neist on õigus. FOTO: Shutterstock

3. Serenaadi laulmine

Piinlikkust valmistav. Kui keegi laulab sulle serenaadi, on see peaaegu nagu sünnipäeva tähistamine, kuid palju ebameeldivam. Sa pead lihtsalt istuma ja kuulama, üritama tähelepanelik ning huvitatud välja näha, samal ajal kui keegi sulle laulab. Miinuspunktid veel selle eest, kui ta teeb seda avalikus kohas või on palganud selleks teised inimesed.

Lubatud on karaoke laulmine ning see, et su kallim on päriselt bändis ning pühendab mõne oma lugudest sulle. Äärmisel juhul see, et keegi teeb seda lühidalt ja naljaga pooleks. Võibolla. Ehk. Kui muidu ei saa.

Mis oleks parem, kui väljendada oma tundeid serenaadiga? Kõik muu. FOTO: Shutterstock

4. Kahekesi aeglaselt tantsimine

Kujuta nüüd ette, et oled kohtingul, kannad punast kleiti ning su potentsiaalne silmarõõm palub soovilooks "Lady in red", paludes sind samal ajal keset põrandat tantsima, kuid te olete seal ainus paar? Ooo ei. Paljud oleksid ennem nõus tuhat surma surema, kui seda piinlikkust taluma. Selline žest võib küll mõnes situatsioonis tore olla, näiteks kui tegemist on keskealise paariga, kes üritab oma suhtesse sädemeid tagasi tuua, kuid see pole kindlasti liigutus, mis sobib esimeseks kohtinguks.

5. Luuletused