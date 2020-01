Uuring ⟩ Paljud inimesed, kes teenivad üle 100 000 euro, on õnnetud nii oma elus kui suhtes

Advokaadibüroo Howard Kennedy tellitud uuringu eesmärk oli testida kuulujutte, mille kohaselt on paljud tulu teenijad nii õnnetud, et mõjuvad ärile kehvasti. Uuringule vastas üle 500 suure sissetulekuga inimese, kelle hulgas multimiljärid. Inimesed jaotati kolme kategooriasse: ettevõtte omanikud, aktsionärid või juhatuse liikmed ja tegevdirektorid.

36% leidis, et töö kahjustab suhet samavõrra kui truudusetus, samas kui umbes 27% arvas, et see on sama hävitav, kui laste kasvatamine. 71% oma probleeme tunnistavad inimesed arvasid, et stress mõjutab nende produktiivsust ja töötulemust.