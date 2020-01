Ootamatu: mees üritas oma emotsionaalse tugiloomana registreerida seda meelemürki

Ebahariliku avalduse USA teenistuskoerte registreerimise veebisaidile esitas mees nimega Floyd Hayes, vahendab The New York Post. Mees ütles uudisteväljaandele, et soovis lihtsalt näha, kas see töötab.

«Nimelt reisin ma palju bussiga. Ja seal on kirjas, et suitsetamine või alkohoolse joogi tarvitamine on föderaalkuritegu, välja arvatud juhul, kui selleks on kirjalik luba. Seetõttu olen alati mõelnud, kust selle loa saab,» ütles Hayes.

Teadaolevalt kirjutas mees esitatud avaldusse, et vajab õlut emotsionaalseks toeks, sest see aitab tal toime tulla sotsiaalse ärevusega.

Hayes'i kahjuks avaldas asutuse töötaja väljaandele Brooklyn Paper, et registreerimisel pole tegelikult mingeid juriidilisi eeliseid. Töötaja sõnul peaks igaüks, kes soovib avalikus ruumis emotsionaalset tugilooma kasutada, saama kirjaliku meditsiinilise nõusoleku. Ta selgitas, et nende lehte kasutavad peamiselt üürilevõtjad. «See ei vii teid Walmarti, see ei vii teid Dennysse, see kaitseb teid ainult seal, kus te parasjagu üürnik olete,» selgitas ta.