Tellijale

Jäär, sinul on aeg hakata tähele panema seda, kui palju energiat sa tegelikult oma sõprussuhetesse panustad. Kas need inimesed jagavad oma energiat sullegi või leiad päevast päeva, et oled ise tühjaks pigistatud? Tasakaalutus sõprussuhetes tuleb noorkuu valguses eriti selgelt välja, seega ära karda häält teha ning aruta need probleemid oma inimestega läbi, enne kui asjad päris käest ära lähevad.