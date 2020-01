Blogija Henry Jakobson: ma võiksin kümneks kuuks jääda töötuks, aga mu viieliikmeline pere jääks ellu

Tuntud blogija Henry Jakobson tegi oma viieliikmelise perega eelmisel aastal ühe korraliku säästuaasta ja pani tänu sellele kõrvale arvestatava summa. «Minu soov oli luua endale rahaline puhver juhuks, kui kõik läheb rappa. Tahtsin, et mul oleks kindlustunne. Lootsin sisimas säästa kuuekuulise puhvri, aga läks nii, et ma võiksin ka kümneks kuuks töötuks jääda ning me jääksime ellu,» räägib Henry.

Kuidas teha sedasama ja hakata igakuiselt säästupuhvrit looma?

Esimene samm – kaardista kulud ja tulud

Võib kõlada küll triviaalselt, kuid kõik saab alguse kulude ja tulude kaardistamisest. Et seda teha, võta kõige tavapärasem Exceli-tabel, kirjuta üles igakuised sissetulekud ja väljaminekud ning hakka oma igapäevaseid kulutusi jälgima. Paljudele tuleb üllatusena, kui palju raha kulub toidule, meelelahutusele või millised on taksokulud.

«See oli hämmastav, mis koguses me toitu ära viskasime. Selleks, et toiduarvetelt säästa, on vaja planeerida nädalamenüüd,» ütleb Jakobson, kelle sõnul on ilma esimese sammuta keeruline edasi liikuda, sest puudub ettekujutus, mille arvelt oleks üldse võimalik raha säästa. Kulusid ja tulusid võiks ühtekokku jälgida vähemalt kuu aja vältel. Nii joonistuvad käitumismustrid paremini välja.

Teine samm – otsi olemasolevatele kuluartiklitele alternatiive

Järgmises etapis tuleks kaardistada suuremad kuluartiklid. Näiteks auto – kas ehk oleks soodsam hoopis ühistranspordi või taksoga sõita? Või toidukulud – kas käid oma kodupoes vaid selle asukoha tõttu ja saaksid nädala toidukorvi mitukümmend eurot soodsamalt hoopis mõnest teisest poest?

Kolmandaks telefoni – ja internetipaketid – võta võrdlevad pakkumised ka konkurentidelt. Kas sul on turu parim ja seejuures ka soodsaim interneti- ja telefonipakett? Samamoodi võiksid võrrelda ka oma elektripakkujat. Kallimad pakkujad odavamate vastu välja vahetades on suure pere puhul võimalik igakuiseid kulusid vähendada lausa sadade eurode väärtuses.

Kolmas samm – vaheta kuluartiklid soodsamate vastu

Järgmises etapis vaheta olemasolevad kuluartiklid soodsamate vastu ja tekita harjumus neid ka kasutada. Näiteks see, et harjutad end ümber käima soodsamas toidupoes. Või see, et transpordile kuluvate arvete ülevaatamise järel muudad oma tarbimisharjumusi.

«Õppisin eelkõige seda, et transpordikulusid saame vähendada nii, et õpime oma sõite grupeerima. Kui minna autoga linna, siis teeme korraga ära kõik vajalikud toimingud ja ei tiiruta edasi-tagasi,» lisas Jakobson.

Neljas samm – ära kaota rõõmu

Selle kõige kõrvalt ei tohiks aga kaotada rõõmu. Meelelahutusest ei soovita Jakobson seetõttu täielikult loobuda. Ka ta ise ei teinud seda. Küll aga on võimalik meelelahutuse ja näiteks interneti-ja telefonikulude pealt säästa. Kui on piiramatu internetipakett, siis on võimalik vaadata lõputult palju filme ka kodus ning mitte minna kinno.