Epp Kärsin: hea seks saab alguse sellest, et me julgeme oma soove ja unistusi selgelt väljendada

«Täna ma küsisin naistelt ühe oma koolituse ajal, kas nad unistavad. Täiskasvanud enam justkui ei unistagi, aga kui sa ei unista, siis kuidas saab elu sulle midagi üldse pakkuda?» arutleb Epp ning lisab rõõmsalt naeratades: «Ainult sinu enda mõtetel on sinu jaoks lagi ja minul näiteks seda lage ei ole. Elule tuleb näidata, et sa oled parimast parimat väärt – siis kannab ta sind kätel.»

Epp usub unistamisse ning teab selle tähtsust. Ta on elus kokku puutunud väga paljude inimestega ning usub, et kohale jõuavad need, kes kindla sihi seavad, mitte ei triivi siia-sinna.

«Mina unistan ja kirjutan hästi palju,» ütleb naine. «Näiteks on mul öökapi sahtlis märkmik, tänu millele saan oma eesmärkidel kogu aeg silma peal hoida. Avastasin eelmisel aastal enda jaoks Success Planner Calendar kalendermärkmiku, mis aitab hästi fookust hoida ja tuletab sulle meelde, kuidas väiksemad etapid aitavad viia edasi suuremate plaanide täitumiseni. Tänu sealsetele kvartalieesmärkidele tunnen, et tehtud plaanid ei kao uute mõtete voogu, mida mul iga päev üha juurde tekib,» selgitab Epp.

Kui rääkida Epu suurimate unistuste täitumistest, siis toob siira ja avala suhtumisega naine välja võimaluse koolitada sõdureid ja kaitseväelasi. «Aastal 2015 unistasin, et saaksin seista sõdurite ja kaitseväelaste ees ning rääkida neile mehe tervisest, mehe ja naise paarisuhtest ja naudingute tähtsusest. Aastaks 2020 on see unistus mul täitunud ning olen selle üle väga tänulik. Tegelikult ütleksin, et mu elu ongi nagu üks suur unistuste täitumine, kuigi ma olen alles oma teekonna alguses.»

«Millal sina olid viimati tõeliselt tänulik?» küsib Epp otsekoheselt. «Mina ei võta elus midagi enesestmõistetavalt – mitte ühtegi kohtumist, sündmust... Minult on küsitud, et miks ma kogu aeg tänan kõige eest, aga ma ei saa sinna midagi parata: see on mulle nii omane. Usun, et tänulikkus on äärmiselt oluline. Kui sa oled tänulik, siis tuleb sinu ellu veelgi rohkem olukordi, mille eest tänulik olla. Tänulikkust õpetab väga hästi ka kirjutamine ja oma tegevuste sagedane ülevaatamine.»

«Nii nagu hea seks saab paarisuhtes alguse sellest, et me tunneme iseennast ning julgeme selgelt väljendada oma soove ja vajadusi, nii sõltub ka õnn meist endast,» rõhutab naine. Me peame oskama end väärtustada, siis väärtustavad ka teised meid. «Alusta sellest, et püüa olla iga päev parim versioon endast ning kui oled paarisuhtes, siis keskendu ühtlasi ka oma partneri parimatele omadustele – tunnusta teda, anna positiivset tagasisidet. Igapäevaelus on äärmiselt oluline nii vaimne kui füüsiline heaolu, terve emotsionaalne suhe enda ja end ümbritsevate inimestega. Arvan, et just nii võime jõuda viie kõige rikkama riigi hulka – kui paarisuhetes on kõik hästi, oleme ka tööl produktiivsemad.»

Epp teeb oma tööd südamega, see on tema kirg ning ta usub, et tema koolitused annavad inimestele tiivad. «Kui heidame maskid kõrvale, siis sulame kokku kui pusletükid ning maailm muutub palju ilusamaks ja värvilisemaks,» mõtiskleb ta. «Selleks aga peame end leidma, teadma, mida me tahame, kes me oleme, mis on meie eesmärgid ja ootused. Elu, oma partnerit, ei tohiks võtta iseenesestmõistetavalt. Kõik, mis saab tähelepanu, puhkeb õitsele.»