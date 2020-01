Miks on muusika kuulamine või harjutamine sinu ajule hea?

Kui inimene näiteks spordib või tegeleb kunstiga, aktiveeruvad tema ajus vaid üksikud aju osad - nägemis- ja kuulmiskehad. Kui aga kuulab või mängib muusikat, siis aktiveeruvad lisaks ka paljud muud aju osad. Ometigi on muusika kuulamine või harjutamine just eriti muusikamängijate kehade jaoks palju keerulisem kui lihtsalt kuulatajate jaoks, sest see on samaväärne kogu keha treenimisega.