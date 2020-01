15 300-eurosest võlast koduomanikuks, ja seda kõike vaid kolme aastaga

Leppisime maakleriga kokku, et vaatame pärast 2018. aasta deklaratsiooni minu andmed uuesti üle, sest siis oleksid võimalused paremad. Jätkasin kuulutuste ja võimaluste vaatamist, sest see rõõm on ju tasuta. Mu radarile tekkis kaks kodu, mõlemad vastasid mu kriteeriumitele: kesklinn ja minimaalsed ülalpidamiskulud. Sõelale jäi üks: hästi hooldatud kolmetoaline, millel lisaks veel tagaterrass suvisteks grillimisteks. Esitasin juba samal õhtul pakkumise ja omanikud võtsid selle vastu.

Nüüd on mul väike ja mugav kodu, mis on täielikult minu oma. Mul on kamin, taimed aknalaual ja tagaaias väike köögiviljapeenar. Peenra korrashoidmine on lausa rõõm – mul pole midagi selle vastu, et pean rohima ja muru niitma, sest see kõik kuulub mulle. Saavutasin selle kõik ise, pärast raskeid ja keerulisi aegu.»