Magus kättemaks: vaata, mida tegi naine oma truudusetu abikaasa vinüülikoguga

47-aastane Sonia on samas majas elanud juba 13 aastat, kuid alles pärast abielu lagunemist otsustas ta, et on aeg oma köögile uus ilme anda. Ja miks mitte kasutada selleks eksabikaasa vinüüle? Nüüd puhkeb naine iga kord naerma, kui ta oma uude kööki siseneb.