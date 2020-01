Proovime omal nahal ⟩ Kätevärin, jonnakas kleidisaba ja pimestav närv: kuidas ma oma muusikuunistust täita püüdsin

Tellijale

Otsisime erinevaid Open Mic üritusi ning leidsime enda jaoks sobivaima - Blues Estonia korraldatud Songwriter Open Mic. Nagu nimigi ütleb, on tegu üritusega, kus saavad üles astuda laulukirjutajad. Üritusel puudub vanusepiirang, aga ainukeseks kriteeriumiks on see, et esitada võib ainult omaloomingut ning seda saab teha kümne minuti jooksul eelnevalt esinejaks registreerides.