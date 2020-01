Monstrum kulmud ⟩ Õudne, mida iluteenindaja selle naise näolapiga tegi

Shannon Bozell kulutas ligi 315 eurot, et endale saada kaunid poolpüsivad kulmud, sest ta enda omad olid hõredad ja läbipaistvad.

Microblading on manuaalne püsimeigi meetod, mille käigus mõõdetakse ja disainitakse näo eripärasusi ja kolju kuju arvesse võttes kulmukuju. Sealjuures arvetatakse kliendi soovidega. Tulemus püsib umbes üks aasta.

FOTO: Shannon Bozell/Facebook

Shannon oli täiesti kohkunud, kui sai valminud kulmud üle vaadata – need oli hiiglaslikud ja võrreldes juustega täiesti ebasobivat tooni. Ta unistus kaunitest kulmudest purunes kildudeks.

«Mul polnud üldse kulme, aga sain asemele monstrum kulmud ja seda pole kerge seedida. Need suured kulmud lihtsalt ei sobi mu näole,» kirjeldab Shannon.

Shannon pöördus oma murega salongi poole, et talle pakutaks uus aeg, mille käigus tehtaks kulmud korda. 24 tundi hiljem, pärast teist protseduuri, märkas naine, et ta kulmudele on tekkinud villid.

FOTO: Shannon Bozell/Facebook

Salong selgitas, et selline reaktsioon olevat normaalne, kuna ta soovis nii lühikese aja jooksul kahte protseduuri järjest – arvata on, et taastumine võtab aega. Tal soovitati 30 päeva oodata, et põletik tagasi tõmbuks ja värv heledamaks muutuks.

Salong palus Shannonilt võimalust kulmud korda teha, aga naine tahtis pigem raha tagasi saada.

Naine otsustas oma jubedat kogemust sotsiaalmeedias jagada ja inimesed on lihtsalt hämmingus. Salong tundis sellest end solvatuna, et tehtud tulemus kõigile näha on, sest iluteenindaja olevat kirglik töötegija ja ootab jätkuvalt Shannonit tagasi.