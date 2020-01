Naise anaalseksi kogemus: See on imeline ... kui oled enne ikka tualetis ära käinud

Oled kindlasti vähemalt ühe korra oma elus kuulnud küsimust: kas sulle meeldib anaalseks?

Women's Healthi sõnul on anaalseks niivõrd tundlik teema – ei jõuta kokkuleppele, kas see on hea või mitte. Osade naiste jaoks on anaalseks midagi ülendavalt erilist, teiste jaoks jällegi intrigeeriv ja midagi sellist, mida võiks proovida, aga mis pigem hirmutab.

Kui sa plaanid anaalseksi, siis siin on sulle üks väike meelespea:

Puhtus on number üks

Hoia niiskeid lappe läheduses ja puhasta peale anaalseksi kogu piirkond kenasti ära, et takistada bakterite levikut. Ära luba partneril kohe peale anaalseksi tuppe siseneda – see võib põhjustada bakteriaalset vaginoosi.

Kasuta abivahendeid

Kui muretsed rebestuse pärast, pea meeles, et libesti on su parim sõber. Proovi libestit, mis on spetsiaalselt mõeldud anaalseksi jaoks.

Valmista «​toru» ette

Ilmselt ei tasu korrata, et enne akti tuleb kõik kenasti puhtaks pesta, aga oluline on end enne ka tühjendada.

Suhelge

Vestle partneriga, mis ta anaalseksist üldse arvab, kuidas ta end akti ajal ja järgselt tunneb. Kui tunne pole päris õige, lõpetage kohe!

Minge pärast kohe pesema

Lisaks enda puhtaks pühkimisele peaksite partneriga ka üleni pesemas käima, et end bakteritest korralikult puhtaks saada. Koos duši all käimine lisab mõnusale koosolemisele vürtsi juurde.

Puhasta sündmuspaik

Lisaks enda puhastamisele tuleks ka sündmuspaik puhtaks teha – visake kasutatud kondoom minema ja linad pesumasinasse.

Järgmisena toome teieni kolme naise isiklikud kogemused, kes esimest korda anaalseksi proovisid:

Marianne: «Mina ja mu endine kallim olime umbes kolm aastat koos olnud, enne kui anaalseksi proovisime. Me ei teinud seda sellepärast, et oleksime oma seksuaalelust tüdinenud, vaid me kumbki polnud seda lihtsalt varem proovinud. Tal oli enne mind olnud palju tüdrukuid, mistõttu mulle meeldis mõte, et olin sellegipoolest talle esimene, kellega midagi uut proovib.

Me rääkisime sellest mitu kuud, enne kui asja kallale asusime. See polnud tegelikult päris planeeritud, aga ühel õhtul, kui olime mõlemad paar jooki teinud, hakkasime mu magamistoas amelema ja ta sosistas mulle kõrva: kas võiksime proovida? Ma noogutasin. Tegime end libestiga kokku – olin enne kuulnud, et mida rohkem libedust, seda parem ja ta sisenes minusse väga aeglaselt. Viis minutit hiljem oli ta juba üsna sügavale jõudnud ja ma polnud eal midagi sellist kogenud – mul oli tunne nagu ma poleks kunagi varem seksinud.

Asja muutis veelgi paremaks see, et ta küsis pidevalt, kas mul on kõik korras ja see siiras ja täielik rahulolu tema näos oli hindamatu. Meil oli pidev silmside – mulle meeldis oma pilk taha pöörata ja vaadata, kuidas ta naudingu rüppe vajus. Vaatamata närvidele, sain tegelikult ka mina orgasmi, sest ma stimuleerisin samal ajal kliitorit. See oli mu elu kõige intiimsem öö. Tegime seda hiljem «erilistel puhkudel» korduvalt ja kõik korrad olid hämmastavad, aga ühtegi järgnevat korda ei saanud võrrelda esmakordse kogemusega.»

Madeline: «See on imeline…kui oled enne tualetis soolt käinud tühjendamas.

Anaalseks on tõeliselt vastik, kui sul on kõht tühi või kaka häda. Viimase puhul on sul tunne, et tahad kohe häda teha, kas siis ennast täis või kallima peenise peale.

Aga, kui kõik on enne korda aetud, on vaikses tempos anaalseks hea ja eufooriline. See on tavalisest seksist täiesti erinev, kuna tundub, et mees siseneb palju sügavamale. Anaalseksiga ei õnnestu mul paraku eriti hästi orgasmi saada.»

Michelle: «Olin purjus ja see juhtus täiesti ootamatult, sest me ei suhelnud piisavalt. Õnneks ma nautisin ennast ja sain lõppkokkuvõttes positiivse kogemuse.