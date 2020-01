Südantliigutav põhjus, miks üks naine laseb oma küüntele peeniseid maalida

Tõenäoliselt ei näe sa just iga päev küüsi, millel on kujutatud peeniseid (kui sa pole just sotsiaaltöötaja Heather Hamptoni lähedane). Jah, lugesid õigesti - sotsiaaltöötaja, kelle küüsi kaunistavad suurem osa ajast meeste suguelundid. Tegemist pole mingisuguse kihlveo või naljaga, vaid tegelikult on sellele üpris südantliigutav seletus.