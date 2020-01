4 liigutust voodis, mis mehe pea segi ajavad

1. Liigu misjonäripoosist edasi

Kõige lihtsamad kuumad liigutused, mida voodis kasutada, on uued sekspoosid. Paljud inimesed kipuvad seksima vaid nii-öelda traditsioonilistes ja läbiproovitud viisidel, nagu misjonär, cowgirl või koerapoos. Lisaks neile on maailmas veel sadu armatsemisasendeid, mida võiksid proovida. Mõned küll nõuavad ulmelisi akrobaadioskusi ega paku eriti head seksuaalkogemust, seega vali midagi, mis on korraga nii uudne kui ka jõukohane!

2. Räägi "räpaselt"

Vajakajäämised omavahelises suhtluses tapavad su seksuaalelu. Õnneks on hea viis selle leevendamiseks kallimaga voodis veidi räpaselt rääkida, sest see ei tõmba mehe tuju alla ning ta peab seda vägagi kuumaks. Kui sa pole seda varem proovinud ning mõte selle proovimisest teeb su närviliseks, siis siin on mõned nipid. Jäta meelde, et sa ei pea kõlama nagu pornostaar, selleks et kuti pea segi ajada: ka lihtsalt oigamise ning teiste verbaalsete mõnuhäälitsustega saad mehele märku anda, kui väga sa tema sooritust naudid. Võid proovid talle näiteks kareda häälega kõrva sosistada "Kiiremini!" või mõne muu situatsiooniga sobiva käskluse ning seks muutub üsna kiiresti veelgi vürtsikamaks.

3. Aja mees kihevile näidates talle, et tema ajab sinu ihu imelikuks

Üks kõige lihtsamaid, ent siiski alahinnatud viise, kuidas kaaslast voodis käima tõmmata, on talle oma entusiasmi välja näitamine. Sa ei pea välja nägema nagu pornostaar, talle räpaseid asju sosistama või isegi hunnikut sekspoose teadma. Mehi erutab väga see, kui nad näevad, et nende liigutused sulle mõnu tekitavad ning sa seda ka häälekalt väljendad. Kui häält teha ei saa, võid oma entusiasmi näidata ka selga painutades ning miks mitte krabada meest kirglikult juustest või tõmmata tal küüntega üle selja. Kasuta kõiki oma arsenalis olevaid märgilisi liigutusi, et ennast ning kaaslast veelgi rohkem üles kütta.

4. See liigutus, milleks on vaja vaid su suud

Viimase, kuid mitte vähem olulisena toome välja ka ühe meeste meelisviisi seksida - suhuvõtt ehk minett. Küsi ükskõik milliselt mehelt ning ta ütleb sulle, et naudib suuseksi väga. Seega kui soovid meest üles kütta, siis on minett kindla peale minek. Kui sa pole päris kindel, kuidas tema asjale läheneda, siis siin on mõned soovitused.