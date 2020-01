Kas sa käid duši all õigesti?

Jälgi veetemperatuuri ja duši all viibimise aja pikkust

Paljud inimesed soovivad kaua kuuma dušši võtta, kuid tegelikult pole see nahale kuigi hea. Kuum vesi ja pikk dušivõtt võivad nahalt selle loomuliku rasukihi maha pesta. Naha niiskustasakaalu säilitamiseks on parem soe vesi ja lühemad dušid ning vannid.

Puhasta iga kord pesukäsna ja rätikut

Ehkki võid arvata, et seebid on kaetud pisikutega, leidis epidemioloogia ja nakkuste kohta tehtud uuring, et seebist ei kandu bakterid edasi nahale. Samas tehti kindlaks, et pesukäsnad suudavad surnud naharakud lõksu püüda ning kuum dušš tekitab käsnale bakterite paljunemiseks soodsad tingimused.

Sama kehtib ka rätikute kohta. Kasuta igal pesukorral puhast ja kuiva rätikut või loputa seda pärast igat kasutamist ning riputa kuivama.

Pese korralikult pesuvahend nahalt maha

Välja arvatud juhul, kui kasutad õrna puhastusvahendit koos täiendavate niisutajatega, mille puhul pole loputamine ette nähtud. Nahaärrituste ning kuivuse vältimiseks veendu, et vesi jääb pärast loputamist vahuvabaks.

Kasutage õiget seepi või dušigeeli

Valige pesemiseks seep või dušigeel, mis ei tekita palju vahtu. Mida vahutavam toode on, seda karmimalt mõjub ta sinu nahale, eemaldades selle normaalse rasu.

Pea meeles, et tegelikult ei pea sa kasutama iga dušikorra ajal seepi ega dušigeeli, eriti kui teed seda rohkem kui kord päevas. Kui sa pole just väga higine või kokku puutunud saasteainetega, piisab keha puhastamiseks vaid veest.

Ära käi iga päev duši all

Eriti talvel või kuiva naha korral kaalu duši all käimist ülepäeva. Kui pead duši all käima iga päev või isegi kaks korda päevas, siis kaalu ainult kiiret loputamist, keskendudes kaenlaalustele, jalgadele ja muude olulistele piirkondadele.

Ära rätikuga kuivatades rapsi!

Ärrituse vältimiseks on soovitav naha kuivaks hõõrumise asemel seda hoopiski õrnalt patsutada.

Niisuta oma nahka õigel ajal

Ära oota, et su nahk oleks täielikult kuivanud. Kui kasutad kehaõli, siis määri seda peale niiskele nahale, kuna õli ei imendu kuivale nahale nii hästi kui niiskele. Kanna kreemi kohe pärast duši alt või vannist väljumist kergelt kuivanud nahale, et naharakud saaksid paremini niiskust endasse lukustada.

Käi duši all hommikul või õhtul

See on väga isiklik eelistus, aga kui lähed hommikul trenni, pole põhjust eelmisel õhtul duši alla minna. Kui aga oled õhtuste treeningute inimene, teed aktiivset tööd või oled kokku puutunud paljude keskkonna saasteainetega, siis käi kindlasti õhtul duši all isegi siis, kui võtad hommikul kiire ärkamisduši.